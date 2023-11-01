Тюменские ветераны СВО примут участие в "Кубке защитников Отечества" в Уфе

admtyumen.ru admtyumen.ru

Тюменские ветераны СВО готовятся принять участие в "Кубке защитников Отечества." Это масштабное спортивное мероприятие пройдет с 20 по 23 ноября в столице Башкортостана Уфе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Турнир организуют Паралимпийский комитет России совместно с Государственным фондом "Защитники Отечества". Участники выступят в шести видах спорта: армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, волейболе на колясках, будут соревноваться в жиме штанги лёжа и пулевой стрельбе.

"Активно занимаемся уже третью неделю, - сообщил президент Федерации стрельбы из лука Тюменской области Юрий Кнопкин. - У всех ребят глаза горят, в ходе тренировок выявляются индивидуальные особености каждого спортсмена. Очень надеемся, что это мероприятие выйдет на всероссийский уровень".

Тюменская команда — самая многочисленная из всех заявившихся на "Кубок защитников Отечества" в стране — восемь человек.