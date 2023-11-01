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Владимир Чейметов подвел предварительные итоги сельскохозяйственного года

Экономика, 19:02 14 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 544 тыс. т зерна собрали тюменские аграрии в 2023 году. Об этом на заседании Общественного Совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области сообщил заместитель губернатора, директор департамента Владимир Чейметов.

"В текущем году это достойный урожай – мы получили результат выше, чем средний за последние пять лет. Прошлый год был рекордным – 1 миллион 900 тысяч тонн. Вместе с тем, урожайность в Тюменской области наивысшая во всем Уральском федеральном округе - 23,5 центнера с гектара. В Свердловской области собрали 22,4 центнера с гектара, в Курганской - 15", подчеркнул глава департамента.

В производстве картофеля и овощей открытого грунта зафиксировано снижение объемов. Тем не менее, собранное покрывает внутрирегиональную потребность.

"Сказалась засуха весны и начала лета. Мы собрали 210 тысяч тонн картофеля, при внутренней потребности в 144 тысячах тонн. Урожайность картофеля в Тюменской области наивысшая в Уральскому федеральному округу - 269 центнеров с гектара", - пояснил Владимир Чейметов.

Он также сообщил, что 15 ноября рабочая группа определит передовиков производства, трудовые коллективы и муниципалитеты, которые добились лучших показателей. Награждение и вручение переходящего знамени состоится 22 ноября.

Напомним, что самый большой показатель по региону показали аграрии Ишимского района. Они обмолотили почти 202 тыс. тонн зерна. Лидерами по урожайности стали аграрии предприятия "Падунское", собравшие почти 41 центнер с гектара и хозяйства Заводоуковского округа - 28,3 центнеров с гектара.

Владимир Зуйков

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# АПК , Владимир Чейметов , зерновые культуры , урожайность

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