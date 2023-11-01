Тюмень - это девелоперская Мекка, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень - это девелоперская Мекка, считает директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев. Областной центр - один из городов-лидеров по вводу жилья на человека. Об этом эксперт заявил на обсуждении концепции развития ДОКа в "Конторе пароходства" 15 ноября.

"Эксперты, которые работающие с недвижимостью, ценник на которую начинается от одного миллиона за квадрат, приезжают и изучают опыт тюменских застройщиков. Интересует то, как можно по их меркам за небольшие деньги создавать такие качественные продукты. С одной стороны, в Тюмени большая конкуренция. По вводу жилья она конкурирует с Краснодаром и опережает другие города. Этот показатель говорит о том, что давление на компании от потребителя с позиции запроса на продукт, его потребительских характеристик, - очень высокое", - подчеркнул аналитик.

Он отметил, что девелоперы в конкурентной борьбе были вынуждены развиваться, опираясь на цену, сложившуюся в регионе. Проекты так стали более интересными. Не во всех городах удается создать такую жилую среду. По его словам, в том же Краснодаре очень высокая конкуренция среди девелоперов, но это отразилось негативно на продукте.

"ДОК занимает порядка шести процентов в доле спроса по Тюмени. Это немало. При этом, исходя из примеров других городов, где есть акцентные точки застройки, доля может увеличиться и до 20 процентов. В этой части ДОК - очень перспективный проект", - сказал Разуваев.

Относительно преимуществ локации он отметил соседство с развитой инфраструктурой центра города. Основной драйвер места находится в его недооцененности. Район представляет собой полуостров, которые очень близок к природе, к Туре. А недостаток локации - в ее неосвоенности.

Оксана Корнеенкова