Тюменцы описали достойную жизнь на пенсии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюмени для качественной жизни на пенсии нужно полноценное питание, собственная недвижимость, а также сбережения. При этом приоритетность критериев за последние три года изменилась, а горожане сохраняют фокус на финансовом вопросе. Такие результаты показал опрос СберНПФ.

Респонденты перечисляли блага, которые должны быть доступны обычной семье тюменских пенсионеров. Опрошенные тюменцы в золотой стандарт жизни на заслуженном отдыхе включили: полноценное питание, в том числе вне дома (98%); собственный дом или квартиру (96%); долгосрочные сбережения (96%); качественную медицину (95%); возможность приобретать современную бытовую технику (88%).

Аналогичное исследование СберНПФ проводил в 2020 году. Тогда долгосрочные сбережения жители Тюмени оставили за пределами пятёрки, а первую строчку разделили "собственное жильё" и "качественная медицина".

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка:

"Россияне стали выше оценивать значимость собственных сбережений на пенсию: оценка этого параметра в среднем по стране выросла на семь процентных пунктов. Если три года назад 86% респондентов считали необходимым условием достойной жизни на пенсии личный капитал, то в 2023 году их уже 93%. Причём для женщин накопления на заслуженный отдых ― ценность номер один: её озвучили 99% опрошенных (у мужчин — 85%). Далее в женском рейтинге обязательных благ следуют полноценное питание (97%), качественная медицина (95%) и своё жильё (94%). В мужской список приоритетов вошли полноценное питание (93%), собственная недвижимость (90%), качественная медицина и культурный досуг (по 88%)".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Жители Тюмени при оценке качества жизни на пенсии в фокусе держат финансовую сторону вопроса. В тройку ключевых критериев горожане включили полноценное питание, в том числе вне дома, недвижимость и сбережения. За три года на четыре процентных пункта выросла значимость "сбережений": с 92% до 96% голосов. Сформировать такой капитал можно, например, с пенсионными программами от СберНПФ. С 2024 года на рынке появится новый инструмент — программа долгосрочных сбережений (ПДС). С ПДС тюменцы смогут ежегодно получать софинансирование от государства до 36 тыс. рублей".

Исследование проводилось в октябре 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В опросе приняли участие 15 тыс. респондентов старше 18 лет.

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