Якушев: УФО остается одним из лидеров строительной отрасли в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уральский федеральный округ остается одним из лидеров строительной отрасли в России. В этом году все обязательства по национальным и федеральным проектам, которые курирует федеральное министерство строительства, взятые регионами округа, будут выполнены. Об этом сказал полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев во время работы Общественного совета при Минстрое РФ.

Регионы Уральского федерального округа активно используют всю линейку направлений инфраструктурного меню. Полпред обратил внимание на один из вызовов, который строит перед строительной сферой, - подорожание ресурсов.

"Мы уже проходили это полтора года назад, когда наблюдали существенный рост цен из-за санкций и, фактически, исчезновение импорта. Теперь у нас уже есть опыт, и я уверен, что мы выйдем из этой ситуации, какой бы сложной она ни была", - сказал он.

Также он коснулся темы переселения граждан из аварийного жилья: "Это прямой диалог с населением, и мы конечно поддержим муниципальные и региональные власти, когда эти программы будут корректироваться".

Кроме того, полпред отметил, что все субъекты Уральского федерального округа являются шефами городов в новых регионах Российской Федерации, активно там работают и вносят посильный вклад в их развитие.

"Уверен, совместная работа с Минстроем поможет регионам успешно справиться со всеми актуальными проблемами", - резюмировал Владимир Якушев.