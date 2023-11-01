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Девять семей Уватского района получили новые квартиры

Экономика, 12:43 17 ноября 2023

t.me/VI_Elizarov

Девять семей в Демьянке Уватского района получили ключи от новых квартир по программе переселения. Всего за пять лет в районе жилищные условия улучшили больше 290 человек.

Об этом глава муниципального образования Вячеслав Елизаров написал в своих аккаунтах в соцсетях.

По региональной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Уватском районе расселено почти 7,5 тысяч кв. метров аварийного жилья в 2019-2023 г.

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"Сейчас идет разработка и утверждение новой программы расселения жителей из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, так что на этом расселение аварийного жилищного фонда не заканчивается. Работу по данному направлению держу на особом контроле, повышение уровня жизни населения путем переселения в новое современное комфортное жилье – одна из приоритетных задач органов власти", - сказал Елизаров.

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# национальный проект Жилье и городская среда , переселение граждан , Уватский район

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