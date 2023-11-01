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115 юных спортсмена выступят на соревнованиях по самбо в Ишиме

Спорт, 20:04 17 ноября 2023

группа во Вконтакте "Спортивные секции для детей и взрослых | Ишим" | Фото: группа во Вконтакте "Спортивные секции для детей и взрослых | Ишим"

Первенство города по самбо среди юношей и девушек пройдет в Ишиме 18 и 19 ноября. 115 спортсменов из города и района встретятся на борцовском ковре Центра дополнительного образования, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"В Ишиме соревнования по самбо проводятся ежемесячно, потому что при работе с юными спортсменами мы придерживаемся трех важных моментов. Первый из них – интерес ребят. Ребенку должно быть интересно заниматься спортом, у него должна быть мотивация и понимание того, для чего он так старается. Без соревнований и мероприятий тренировочный процесс теряет смысл. Второй – понимание родителей. Они должны видеть результаты своих детей", - сказал главный судья соревнований Андрей Грицук.

группа во Вконтакте "Спортивные секции для детей и взрослых | Ишим" | Фото: группа во Вконтакте "Спортивные секции для детей и взрослых | Ишим"

Также соревнования важны и для тренеров, ведь результат их работы заметен именно в уровне навыков их воспитанников. Они видят все недочеты, отмечают положительные и определяют для себя дальнейшие векторы развития.

18 ноября на открытом ковре посоревноваться за звание сильнейших предстоит ребятам 2012-2015 г.р. 19 ноября борцов 2010-2011 г.р. ожидают поединки в рамках первенства. Соревнования пройдут в 15 весовых категориях. Благодаря данным стартам участники 12-13 лет смогут получить вплоть до второго спортивного разряда.

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