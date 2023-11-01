Более 122 млрд рублей потратили жители Тюменской области на услуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

122 млрд 64 млн рублей потратили на услуги жители Тюменской области с января по сентябрь 2023 года. Это на 3,2 % больше, чем в прошлом году. По данному показателю регион на втором месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области, где оборот вырос на 6,6 %.

Пик трат тюменцев пришелся на март, апрель, июнь, когда оплата услуг превысила 14 млрд рублей. А спад на январь, февраль и август – 12 млрд рублей.

Вместе с тем, рост по некоторым направлениям связан с подорожанием услуг. Так, по сравнению с декабрем прошлого года зарубежный туризм стал затратнее на 45 %, медобслуживание – на 9 %, мероприятия в сфере культуры – на 8,7 %, образование на 7,9 %. А подешевели на 1,7 % услуги пассажирского транспорта.

Всего жители России за девять месяцев заплатили за услуги 10,8 трлн рублей, в том числе в Уральском федеральном округе — 892 млрд 68,9 млн рублей, привел данные Тюменьстата "Вслух.ру".