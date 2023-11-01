Тюменская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по настольному теннису

| Фото: Федерация настольного тенниса Тюменской области | Фото: Федерация настольного тенниса Тюменской области

Юные тюменцы заняли призовые места в финальном этапе Всероссийских соревнований по настольному теннису "Шаг в будущее", которые прошли в Медногорске. В общекомандном зачете команда Тюменской области завоевала второе место. Участие в нем приняли около 100 юных спортсменов из 18 городов. Победителей и призеров определили в личном и командном зачетах, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Среди девушек до 16 лет победителями стали Яна Назаренко и Анастасия Ровкина. Павел Пушкарев и Максим Нагаев в возрастной категории до 16 лет завоевали второе место. Младшие юноши в категории до 12 лет заняли третье место. Это Савелий Кобелев и Артем Алимпиев. В личном первенстве среди девушек до 16 лет победила тюменка Яна Назаренко. А среди юношей до 16 лет Павел Пушкарев занял вторую строчку турнирной таблицы.

Следующими соревнованиями для тюменских теннисистов станет региональный чемпионат, который пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Тюмени. А также в Сочи с 13 по 19 октября состоится финал турнира "Будущее России". В него вышли четыре тюменских спортсмена.