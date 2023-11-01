Тюменец дебютировал в профессиональной лиге RCC Hard по кулачным боям

| Фото: тюменская Лига бокса | Фото: тюменская Лига бокса

Боец тюменской Лиги бокса Виктор Баталов ярко дебютировал на турнире по кулачным боям профессиональной лиги RCC Hard, который прошел в Екатеринбурге.

Среди бойцов – 13 пар спортсменов из 17 городов России и двух городов Казахстана. Поддержать тюменца на турнир приехали более 50 земляков.

"Турнир украсил бой двух дебютантов Виктора Баталова (Тюмень) и Сергея Павликова (Москва). Тюменец провел бой против молодого соперника, и в каждом эпизоде боя становился лучшим. Виктор дважды отправил соперника в нокдаун: после второго Сергей отказался от продолжения боя. По результатам боя Виктор Баталов получил бонус – 50 тыс. рублей за зрелищный нокаут соперника", - прокомментировали в тюменской Лиге бокса.

| Фото: тюменская Лига бокса | Фото: тюменская Лига бокса

Виктор Баталов не выступал в ринге 10 лет, но всегда хотел вернуться в соревновательную среду. За спиной у тюменца несколько титулов: мастер спорта России по боксу, победитель чемпионата мира среди студентов, чемпион Европы и России, победитель матчевой встречи Россия – Евразия и Россия – Куба.

"В одно время уже вроде бы смирился, что не окажусь внутри ринга, но чувствую, что могу еще выступать, физически и морально. Был очень сложный период в жизни, где мне пришлось очень сильно потрудиться. Сейчас мне ничего не мешает стать примером и для молодежи, и для людей, которые думают, что все кончено. Мне 34, и я только начинаю", – поделился Виктор Баталов.

Четвертый турнир лиги RCC Hard по боям на голых кулаках прошел под эгидой РМК – глобальной бойцовской организации, которая также проводит турниры по профессиональным боксу и ММА. В ноябре 2023 года исполнилось два года с момента официального признания кулачных боев спортивной дисциплиной Министерства спорта РФ. Тюменская команда Лига бокса уже дважды проводила турниры по кулачным боям в Тюмени, и впервые была представлена в лиге RCC HARD.

"Тюмень должна быть представлена на лучших турнирах и иметь свою сильную команду! Для развития нашей команды это уже победа, наш боец представляет город в одной из лучших лиг страны – RCC Hard", – отметил основатель тюменского сообщества Лига бокса Сергей Линкевич.