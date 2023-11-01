Владимир Якушев обозначил приоритетные задачи Уральского округа войск национальной гвардии РФ

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Приоритетные задачи Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации и вопросы взаимодействия ведомства с регионами федерального округа обсудил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев с командующим округом генерал-лейтенантом Владимиром Спиридоновым.

Владимир Якушев отметил, что в 2023 году командование и личный состав Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации решали поставленные задачи на высоком профессиональном уровне.

"В то же время анализ складывающейся оперативной обстановки свидетельствует, что сегодня перед нами стоит множество сложных задач, - подчеркнул он. - В качестве безусловного приоритета остаются вопросы обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и законности при проведении массовых мероприятий, действенный контроль в области оборота оружия".

Генерал-лейтенант Владимир Спиридонов назначен командующим Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации указом президента Российской Федерации от 18 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба полпредства.

До назначения на новое место службы в течение двух лет проходил службу в должности первого заместителя командующего Южным округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

Полпред выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм командующего позволят обеспечить эффективное решение всех приоритетных задач.