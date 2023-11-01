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На дорогах Тюменской области задержали 14 пьяных водителей за сутки

Происшествия, 09:51 22 ноября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

14 пьяных водителей отстранили от вождения в Тюменской области за сутки. Так, в Ялуторовске на ул. Свободы инспекторы остановили ВАЗ-2113, 33-летний водитель которого был пьян. Алкотестер показал 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает областная Госавтоинспекция.

По словам задержанного, причиной стала ссора с женой. Выяснять отношения они начали после посиделок с водкой и вином. Автомобилист поехал в лес, который находится недалеко от дома, где его и задержали.

Автомобиль, который мужчина купил всего два года назад, эвакуировали на спецстоянку, а на мужчину составлен административный материал.

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# алкогольное опьянение , водители

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