На дорогах Тюменской области задержали 14 пьяных водителей за сутки

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

14 пьяных водителей отстранили от вождения в Тюменской области за сутки. Так, в Ялуторовске на ул. Свободы инспекторы остановили ВАЗ-2113, 33-летний водитель которого был пьян. Алкотестер показал 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает областная Госавтоинспекция.

По словам задержанного, причиной стала ссора с женой. Выяснять отношения они начали после посиделок с водкой и вином. Автомобилист поехал в лес, который находится недалеко от дома, где его и задержали.

Автомобиль, который мужчина купил всего два года назад, эвакуировали на спецстоянку, а на мужчину составлен административный материал.