На дорогах Тюменской области задержали 14 пьяных водителей за сутки
Происшествия, 09:51 22 ноября 2023
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
14 пьяных водителей отстранили от вождения в Тюменской области за сутки. Так, в Ялуторовске на ул. Свободы инспекторы остановили ВАЗ-2113, 33-летний водитель которого был пьян. Алкотестер показал 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает областная Госавтоинспекция.
По словам задержанного, причиной стала ссора с женой. Выяснять отношения они начали после посиделок с водкой и вином. Автомобилист поехал в лес, который находится недалеко от дома, где его и задержали.
Автомобиль, который мужчина купил всего два года назад, эвакуировали на спецстоянку, а на мужчину составлен административный материал.