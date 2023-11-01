Два производственных кластера откроются в системе профтехобразования Тюменской области в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два производственных кластера откроются в Тюменской области в 2024 году. На их базе студенты колледжей смогут отрабатывать свои навыки под руководством опытных наставников. Это будет способствовать притоку высококвалифицированных кадров на предприятия региона.

Об этом рассказала директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, Почетный работник науки и образования Тюменской области Тамара Шпак. По ее мнению задача, которую обозначил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании к депутатам областной думы, уже выполняется.

"Первое – это сближение нашей системы с конкретными отраслями экономики и предприятиями. Подготовка кадров должна идти точечно под потребности региона. В этом году впервые наша область зашла в федеральный проект "Профессионалитет". Мы выиграли грант, и с 1 сентября 2024 года в Тюменской области будут созданы два кластера: первый - транспорт и дорожное строительство, второй – машиностроение. Именно такая тесная связь с работодателями как раз и создает конкретные рабочие места. С первого курса ребята начинают работать на площадках кластера и предприятий. Инициатива создать кластеры идет от правительства Тюменской области и при поддержки губернатора", - пояснила руководитель колледжа.

Кластеры созданы совместно с крупнейшими компаниями региона - с "Мостострой-11", ТОДЭП, и "ЭНКО".

Второй момент, который также обозначен в послании, уже выполняется. В 2024 году увеличится цифра приема на базе девяти классов. Речь идет именно о бюджетных местах. Кроме того, еще больше выпускников смогут получить профессию по договорам целевого обучения.

"Мы будем добиваться того, чтобы наша экономика имела квалифицированные и востребованные кадры", - уверена Тамара Шпак.

Оксана Корнеенкова