  • 23 ноября 202323.11.2023четверг
  • USD88,1648
    EUR96,1475
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Бердюжский район возглавил Александр Хуснулин

Политика, 18:28 23 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Хуснулин избран главой Бердюжского района. Об этом стало известно 23 ноября. Решение принято на заседании районной думы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры: заместителя главы Юргинского района Александра Хуснулина и главы администрации Рямовского сельского поселения Елены Ерофеевой.

"Депутаты поддержали кандидатуру Хуснулина. Ему предстоит приложить все силы для развития района. У Бердюжского района хорошие перспективы, работают сильные сельскохозяйственные предприятия, реализуются инвестиционные проекты", - отметил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Александр Хуснулин родился 11 мая 1978 в селе Юргинском. После окончания Тюменской государственной архитектурно-строительной академии 14 лет работал геодезистом, инженером, прорабом на предприятиях Тюменской области. С 2014 года приступил к работе в администрации Юргинского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Андрей Артюхов , Бердюжский район , депутаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:28 23.11.2023Бердюжский район возглавил Александр Хуснулин
13:18 23.11.2023Эксперт считает международное положение России положительно устойчивым и стабильным
13:07 23.11.2023Владимир Якушев: нацпроект "Безопасные и качественные дороги" является наиболее важным для граждан
12:23 23.11.2023Более 57 млн рублей собрали тюменцы в рамках акции "100 миллионов для Победы"