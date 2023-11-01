Бердюжский район возглавил Александр Хуснулин

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Александр Хуснулин избран главой Бердюжского района. Об этом стало известно 23 ноября. Решение принято на заседании районной думы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

На рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры: заместителя главы Юргинского района Александра Хуснулина и главы администрации Рямовского сельского поселения Елены Ерофеевой.

"Депутаты поддержали кандидатуру Хуснулина. Ему предстоит приложить все силы для развития района. У Бердюжского района хорошие перспективы, работают сильные сельскохозяйственные предприятия, реализуются инвестиционные проекты", - отметил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Александр Хуснулин родился 11 мая 1978 в селе Юргинском. После окончания Тюменской государственной архитектурно-строительной академии 14 лет работал геодезистом, инженером, прорабом на предприятиях Тюменской области. С 2014 года приступил к работе в администрации Юргинского района.