"Транснефть – Сибирь" повысила надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской, Томской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

На линейной производственно-диспетчерской станции "Демьянское" завершен первый этап подключения к действующим технологическим трубопроводам реконструированного резервуара объемом 20 тыс. кубометров. Ремонтные работы на резервуаре диаметром 45,6 м и высотой 11,9 м проводились в рамках программы технического перевооружения компании. Была выполнена частичная замена металлоконструкций днища, стенки и кровли. Выполненные мероприятия позволили продлить срок безопасной эксплуатации объекта.

В рамках плановой остановки работы нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск подключен новый участок МН. Строительно-монтажные работы проводились в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции. Заменённый участок протяженностью 350 м выполнен из трубы диаметром 1220 мм с толщиной стенки 16 мм, он был уложен в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций. В период реконструкции транспортировка нефти осуществлялась по действующему МН. Своевременная замена участка по результатам диагностики позволила повысить надежность транспортировки нефти.

Кроме того, в период плановой остановки работы нефтепроводов проведена замена запорной арматуры и вырезка приварных элементов, препятствующих пропуску внутритрубных диагностических приборов.

В ремонтах было задействовано более 300 человек, использовалось свыше 80 единиц спецтехники. Плановые мероприятия проводились в строгом соответствии с корпоративными нормативными документами и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты ппредприятия функционируют в штатном режиме.

Юлия Майская