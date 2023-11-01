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В Тюменской области предприятие пыталось легализовать 52 тонны мяса индейки

Происшествия, 11:19 28 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

52 т мяса и субпродуктов индейки пыталось легализовать предприятие в Тюменской области. При вводе данных в государственную инфосистему "Меркурий" не указали данные о сырье, сообщает региональный Россельхознадзор.

Если нет информации о сырье, из которого производится продукция, то невозможно проследить его происхождение. А это является нарушением обязательных требований установленных порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, уточняется в сообщении.

Предприятию объявили предостережение, уполномоченным лицам организации временно ограничен доступ в ФГИС "Меркурий".

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# мясо птицы , Россельхознадзор

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