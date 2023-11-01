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125 спортсменов выступят в первенстве Тюмени по рукопашному бою

Спорт, 10:02 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первенство Тюмени по армейскому рукопашному бою "Патриоты России-2023" пройдет в зале спортивной школы № 3 2 декабря. Участие примут команды города Тюмени и Тюменской области, всего 125 спортсменов.

Торжественное открытие состоится в 10 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

За награды будут бороться юноши и девушки от 12 до 17 лет, имеющие соответствующую подготовку, не менее двух лет и разряды по армейскому рукопашному бою.

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# армейский рукопашный бой , первенство Тюмени

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