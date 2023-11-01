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15 млн рублей в обновление парка техники инвестировала "Дамате" в Тюменской области

Экономика, 15:54 28 ноября 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

15 млн рублей в обновление парка техники инвестировала компания "Дамате" в Тюменской области. В молочный комплекс уже поступили трактор и мини-погрузчики, сообщает копания.

"Обновление парка позволит обеспечить высокое качество и культуру содержания животных, соблюдение сроков при проведении текущих технологических работ в коровниках и телятниках", - уточняется в сообщении.

Наличие современной высокопроизводительной сельхозтехники направлено на благополучие животных, которые находятся на беспривязном содержании. Так для них обеспечивают комфорт и удобство для работы персонала.

Сотрудники отдела животноводства "Дамате" прошли обучение по основам эксплуатации, настройке и регулировке сельскохозяйственных машин, техническому обслуживанию и ремонту.

Ферма, расположенная в Голышмановском районе, рассчитана на содержание 13,5 тыс. голов крупного рогатого скота, из которых шесть тысяч тысяч – дойное стадо. Большая площадь помещений и территории молочного комплекса "Дамате, а также собственное растениеводческое направление с наличием пашни требует высокой автоматизации труда. Общий парк сельскохозяйственной техники сегодня насчитывает свыше 50 единиц.

Отметим, что молочный комплекс "Дамате" в Тюменской области был официально открыт в 2017 году. Только в 2022 году здесь произвели более 56 тыс. тонн молока-сырья, 95 % от этого объема высшего сорта.

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# АПК , Дамате , инвестиции , сельхозтехника

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