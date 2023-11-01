Спортсменка из Ишима выиграла первенство УФО по танцам на колясках

| Фото: предоставлено Евгенией Дымниковой | Фото: предоставлено Евгенией Дымниковой

17-летняя Елизавета Дымникова из Ишима стала победительницей I Чемпионата Уральского федерального округа по спортивным танцам на колясках среди юниоров 27 ноября. В состязаниях на площадке Центра культуры "Урал" в Екатеринбурге приняли участие более 30 спортсменов со всего округа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила мама девушки Евгения Дымникова.

"Лиза добилась этой победы упорными тренировками, своим желанием покорять новые вершины. Она всегда отсматривает свои выступления, проводит работу над ошибками, дорабатывает элементы, иногда стирая ладони до мозолей", - поделилась мама.

Елизавета представила общую программу, в нее входят три танца, вальс, самба и джайв. Первые два, со слов самой Лизы – ее любимые.

"В танцах я почти пять лет. За это время стала чувствовать себя гораздо увереннее, совершенно перестала бояться выхода на паркет, на сцену. Появилось много новых друзей, но есть и те, кто со мной с самого начала. Их поддержка, также как поддержка родителей и тренера Романа Волкова, для меня очень важна", - подчеркнула девушка.

Елизавета Дымникова добавила, что любимое увлечение сделало ее жизнь необычайно насыщенной и интересной. Она поделилась, что в будущем мечтает стать тренером, получить КМС и стать мастером спорта. Надеется, что сможет помочь многим людям с ОВЗ побороть свои страхи и жить полной жизнью. Свою судьбу без спорта она уже не представляет.

После возвращения из Екатеринбурга Лиза собирается вернуться к активным тренировкам, чтобы достойно представить регион на Кубке России, который пройдет весной 2024 года.

Инна Кондрашкина