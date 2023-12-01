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На ярмарке "Дары земли Сладковской" свои продукты представят 38 производителей

Экономика, 09:07 01 декабря 2023

ТГ-канал главы Сладковского района Александра Иванова | Фото: ТГ-канал главы Сладковского района Александра Иванова

38 сельхозтоваропроизводителей примут участие в ярмарке "Дары земли Сладковской" 9 декабря. Мероприятие дополнят спортивными состязаниями и выступлениями местных коллективов, сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.

Местные производители предложат покупателям мясо, молочные продукты, мед, хлеб, выпечку, сладости и вязаные изделия.

Дату проведения ярмарки определили жители района на голосовании в социальных сетях. Мероприятия начнутся в 9 часов на центральной площади с. Сладково (ул. Гурьева, 85).

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# продовольственная ярмарка , Сладковский район

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