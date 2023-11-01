Тюменский студент ищет инвесторов для реализации проекта импортозамещения тест-систем

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект по разработке и импортозамещению современных диагностических тест-систем представит на I Форуме "Симбиоз" в Тюмени студент четвертого курса института фармации, участник исследовательской лаборатории Тюменского медицинского университета Илья Кузьминов. Определённые наработки у студентов и ученых вуза есть, нужны инвестиции.

"Наши тест-системы – это набор реактивов для диагностики различных биохимических, иммунохимических показателей.Нам необходимо оборудование и знания, то есть нужны научные исследования. У нас на сегодня есть пять продуктов для энзимодиагностики. Мы планируем расширяться на иммуноферментную диагностику. Необходима материальная база. При помощи инвесторов или университета мы сможем ее создать", - рассказал Илья Кузьминов в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Идея проекта родилась после введения антироссийских санкций. Тест-системы, ранее поступающие в страну и регион из-за рубежа, стало сложнее закупать, и цена оставляет желать лучшего. Коллектив лаборатории института фармации ТМУ подготовил решение проблемы. И, кстати, у исследователей уже есть первый инвестор.

"Инвесторы потихоньку находятся. В пятницу я уезжаю в Екатеринбург на разговор с одним из них. Для более качественного курирования нашего проекта, помощи в сопровождении, я заявился на программу "Симбиоз", - пояснил Илья Кузьминов.

Эксперты Фонда "Сколково" и проектного офиса ТМУ в течение дня научат 200 участников форума "Симбиоз", как правильно подать идею, чтобы привлечь инвестиции. Подскажут, какими мерами поддержки могут пользоваться стартаперы-инноваторы.

В первую очередь организаторов форума интересуют идеи, связанные с биотехнологиями, цифровизацией медицины.

Подробная программа "Симбиоза" представлена здесь.

Анжела Лебедева