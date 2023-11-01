До 15 лет тюрьмы грозит 81-летнему тоболяку за убийство жены

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив) | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области (архив)

81-летнего жителя Тобольска обвиняют по ст. "Убийство". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

9 октября 2023 года между обвиняемым и его 74-летней супругой произошел очередной конфликт. Пенсионер схватил нож и нанес 27 ударов по телу своей супруги. От ранений женщина скончалась на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.