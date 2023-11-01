Маркетплейс образовательных программ может появиться в кампусе Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единое расписание вузов и маркетплейс образовательных программ могут появиться в межуниверситетском кампусе Тюмени. Такие идеи предложили тюменские эксперты, а также из Казани, Уфы, Москвы и Индии на проектно-аналитической сессии "Цифровизация кампусов мирового уровня" в Тюменском технопарке.

Также среди предложенных инициатив: система контроля выполнения сервисных работ, витрина сервисов партнеров, умная система эксплуатации зданий и другое.

Напомним, что на сессии участники обменялись опытом, оценили цифровую зрелость текущих процессов вузов и определили сквозные процессы межвузовского взаимодействия.

Проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.