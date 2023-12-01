9 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья трудоустроены в Тюменской области

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моор | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моор

Около 9 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья трудоустроены в Тюменской области. Об этом сообщили на заседании совета при губернаторе региона по делам инвалидов.

"Предприятия и организации активно создают для этой категории земляков новые рабочие места. Причем некоторые работодатели - сверх установленной квоты. Вместе с представителями общественных организаций решили обратиться на федеральный уровень с предложением индексации пенсий для работающих инвалидов. Сегодня такую поддержку государства получают только неработающие. Из-за этого некоторые тюменцы с ограниченными возможностями здоровья не спешат трудоустраиваться. Невыгодно", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона поручил для областной организации Всероссийского общества слепых приобрести компьютеры и программное обеспечение. С их помощью инвалиды по зрению учатся пользоваться электронными сервисами.

"Кроме того, построим для специализированного предприятия ВОС "Тюмень-Старт" модульное складское помещение", - пообещал Александр Моор.