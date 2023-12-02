В Ялуторовске на пожаре спасли двух человек

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в частном доме по ул. Карла Либкнехта в Ялуторовске произошел в шестом часу утра 2 декабря. У жилого дома горела кровля, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Прибывшие на место пожарные знали, что в доме могут находиться люди, поэтому незамедлительно приступили к поиску.

"Через окно мансардного этажа огнеборцы эвакуировали мать и ее восьмилетнего сына. К счастью, женщина и ребенок отделались лишь испугом", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Вскоре пожар был ликвидирован, его общая площадь составила 25 кв.м. Причина пожара устанавливается.