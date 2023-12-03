Более 210 тысяч посетителей побывали на "Тюменской ярмарке" в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 210 тыс. человек стали посетителями тюменского выставочного зала в 2023 году. Впрочем, уже за декабрь их количество увеличится до четверти миллиона, ожидают в организации. Такую популярность здесь объясняют многообразием выставок.

"В первую очередь большая посещаемость связана с разнообразной событийной тематикой: выставки продуктов питания и рассады, текстиля и одежды, товаров для охоты и рыбалки, ювелирных украшений и авторских работ. А также загородной недвижимости и строительного оборудования, фестивалей молодёжной субкультуры, соревнований по профмастерству", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Двумя самыми многочисленными из 38 мероприятий стали фестиваль спорта "Тюмень Сильная" и недавно завершившаяся предрождественская сибирская православная выставка-ярмарка "Духовные традиции и богатство России". Последняя стала рекордсменом – ее посетили 45 тыс. человек. Большой наплыв гостей ожидают и на традиционной новогодней ярмарке, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.