До 675 млрд рублей увеличится торговый оборот в Тюменской области в ближайшую трехлетку

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

До 675 млрд рублей увеличатся торговый оборот в Тюменской области с 2024 по 2026 годы. Такой прогнозный показатель включен в проект регионального бюджета на предстоящий период.

Прогноз составлен, исходя из сложившейся динамики. Если в 2022 году жители области оставили в магазинах 479,4 млрд рублей, то уже в текущем объем трат ожидаемый уровень трат превысит 550 млрд рублей.

В областном центре каждый его житель потратит в 2023 году на различные покупки 404,2 тыс. рублей. За год затраты увеличились на 33 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".