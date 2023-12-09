Александр Моор: тюменцы по праву гордятся своими Героями Отечества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы по праву гордятся Героями Отечества и берут с них пример. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении, приуроченном ко Дню Героев Отечества.

"В День Героев Отечества мы поздравляем людей, внесших бесценный вклад в защиту Родины, укрепление экономического, политического, военного могущества нашей страны. Среди них немало наших земляков. Мы отдаем дань памяти и глубокого уважения героям и гордимся их ратными подвигами. Их имена увековечены в названиях улиц, в их честь установлены мемориальные комплексы, проводятся спортивные и культурные мероприятия, созданы и, уверен, еще появятся книги и фильмы", - говорится в обращении.

Глава региона отметил, что тюменские воины в зоне специальной военной операции с честью продолжают дело героев, достойно выполняют свой воинский и гражданский долг, проявляют лучшие человеческие качества, верны высшим идеалам любви к отчему дому и преданности Родине.

"Желаю жителям области быть достойными боевых и трудовых заслуг героев Отечества. Низкий поклон и светлая память на века ушедшим от нас. Желаю всем здоровья, счастья и мирного неба", - добавил губернатор.