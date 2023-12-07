Правительство утвердило меры по поддержке экспорта продукции российских компаний ТЭК

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Правительство продолжает работу по развитию потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса России – одного из ключевых секторов отечественной экономики. Подписано распоряжение, утверждающее "дорожную карту" по поддержке экспорта продукции и услуг компаний, работающих в этой сфере, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

"В числе направлений "дорожной карты" – расширение международного сотрудничества, поиск новых перспективных рынков сбыта продукции российских компаний топливно-энергетического сектора, помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов, а также заключение долгосрочных соглашений с ними на поставку российской продукции", - отмечено в сообщении.

Расширение международных контактов предполагает разработку и утверждение плана научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном. Его необходимо подготовить до конца 2023 года. Ответственные – Минэнерго, Минобрнауки и Минпромторг.

Помимо помощи нефтяникам и газовикам, предусмотрено развитие экспортных возможностей угледобывающих предприятий. Одно из таких мероприятий подразумевает проработку вопроса с властями дружественных стран о введении ими льготных таможенных пошлин на российский уголь. Эту работу на ежегодной основе будут вести Минэнерго и Минэкономразвития. Ещё одно направление – разработка действенных механизмов поддержки экспорта угля. Решение этой задачи возложено на Министерство экономического развития и Федеральную антимонопольную службу.

Поддержка экспорта невозможна без продвижения интересов отечественного бизнеса в международных организациях, объединяющих представителей ТЭК, и на крупнейших отраслевых форумах и выставках. Российские компании должны иметь возможность работы в рамках Форума стран – экспортёров газа, Международного энергетического форума, Российской энергетической недели, международной выставки "Иннопром" и других мероприятий. Работой по обеспечению такого потенциала займутся Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития, Российское энергетическое агентство и другие организации.

Утвержденный план – часть Энергетической стратегии России до 2035 года.