На турнире по роллер-спорту в Тюмени выступят около 40 спортсменов

| Фото: Федерация роллер-спорта Тюменской области | Фото: Федерация роллер-спорта Тюменской области

Всероссийский турнир по роллер-спорту в дисциплине "Фигурное катание – одиночное – однорядные коньки" пройдет впервые в Тюменской области 9 декабря. В рамках мероприятия спортсмены со всей области покажут себя в чемпионате и первенстве. Состязания пройдут в спортивном комплексе "Муромец", сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Соревнования такого высокого уровня по роллер-спорту областная столица принимает впервые. Наша федерация не так давно прошла процедуру аккредитации, поэтому уверен, что подобные турниры станут традиционными", - сказал президент федерации роллер спорта Тюменской области Борис Федосеев.

Начало всероссийского турнира в 9 часов, а регионального чемпионата и первенства – в 13 часов. Участие в соревнованиях примут порядка 40 спортсменов в возрасте от 10 до 25 лет из Тюменской, Тульской, Новосибирской, Московской областей и Москвы.

На всероссийском турнире роллеры посоревнуются в короткой и произвольной программах. На чемпионате и первенстве спортсмены покажут себя только в короткой программе, также там определят лучших среди начинающих и среди юношеских разрядов.

По итогам соревнований отберут сильнейших роллеров в состав сборных команд региона. Кроме того, спортсмены смогут выполнить или повысить свой разряд.