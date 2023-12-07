Государственные и региональные награды вручил Александр Моор жителям региона

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Государственные, ведомственные и региональные награды вручил 49 жителям региона губернатор Тюменской области Александр Моор. Торжественная церемония состоялась 7 декабря в региональном правительстве в преддверии Дня Конституции Российской Федерации.

Среди тех, кто получил награды, работники здравоохранения и образования, ЖКХ, сельского и лесного хозяйства, информационных технологий, топливно-энергетического и строительного комплексов, транспорта и промышленности, физкультуры и спорта, государственного управления.

"Ваши награды - это не только личный успех. Прежде всего, они важны для Тюменской области и нашей страны. Например, в этом зале сегодня находятся тюменцы, удостоенные благодарности президента Российской федерации за вклад в реализацию специального инфраструктурного проекта. Наш регион одним из первых в стране подключился к внедрению и использованию государственных механизмов инфраструктурного меню. На примере Тюменской области получен отличный опыт применения инфраструктурных облигаций, и инфраструктурных бюджетных кредитов. Такой результат стал возможен благодаря системной внутриотраслевой работе, успешно выстроенному в регионе государственно-частному партнерству", - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что любовь к Родине, неравнодушие к ее судьбе, трудолюбие и верность выбранному делу, целеустремленность и ответственность позволяют каждому достигать успеха и признания.

"Благодаря действующей Конституции наша страна сегодня выдерживает беспрецедентное политическое и санкционное давление. А все мы, граждане России, опираясь на положения Основного закона, с честью отвечаем на исторические вызовы, вместе идем по пути укрепления независимости, экономической мощи и социального благополучия нашей Родины", - подчеркнул Александр Моор.

Поздравляя награжденных, Александр Моор напомнил слова главы государства Владимира Путина: главный золотой запас России – это люди. Губернатор пожелал землякам дальнейших успехов в труде на благо нашего региона и всей страны.

Евгений Бабенко