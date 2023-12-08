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В Тюменской области назначены ответственные за передачу марок для бюллетеней на выборы президента

Политика, 19:01 07 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области назначены ответственные лица за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ. Вопрос рассмотрен на заседании избирательной комиссии Тюменской области 7 декабря.

Ответственными назначены председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, заместитель председателя регионального избиркома Андрей Николаев, а также члены избиркома с правом решающего голоса Олег Колосов и Николай Шадрин. Документ направят в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщает инфоцентр правительства региона.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года, Совет Федерации принял соответствующее постановление сегодня, 7 декабря.

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# выборы президента , избирательная комиссия

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