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В Тюменской области произвели более 1 млн 200 тысяч кг мороженого

Экономика, 17:23 08 декабря 2023

"Тюменский пломбир" во ВКонтакте | Фото: "Тюменский пломбир" во ВКонтакте

Более 1 млн 200 тыс. кг мороженого произведено в Тюменской области за 11 месяцев 2024 года. Производство не останавливается и зимой, сообщает региональный департамент АПК.

"Мороженое зимой – как горячий чай летом: так люди приходят к температурному балансу с окружающей средой. Ешь мороженое, и уже не так холодно. Кто-то делает это по наитию, а кто-то специально таким образом закаляет себя. Поедание мороженого можно сравнить с моржеванием", - объяснили эксперты процесс поедания лакомства при минус 30 градусах.

Важно помнить: есть мороженое стоит небольшими порциями и в меру, иначе переохлаждение горла все-таки возможно и тогда может развиться инфекция.

Классический пломбир содержит животный жир, а он в два раза калорийнее белков и углеводов. А калории – это "дрова", которые греют организм. Кроме того, мороженое содержит витамины A, бета-каротин, D, D3, E, витамины группы B, а также макро- и микроэлементы (минералы). Витамины - это мощные помощники в борьбе с вирусами.

Мороженое, как и другие сладости, снижает уровень стресса, делает нас счастливее. В состав молочного десерта входит крайне полезная аминокислота L-триптофан, обладающая свойствами антидепрессанта. Это вещество участвует в реакции, приводящей к образованию гормона радости – серотонина.

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# АПК , мороженое

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