В тюменском СНТ "Березняки" восстановили электроснабжение

| Фото: «Россети Тюмень» | Фото: «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" завершили восстановительные работы линии электропередачи 10 кВ "Поток-1" в тюменском СНТ "Березняки". Кабельная линия поставлена под напряжение, сообщает пресс-служба компании.

Потребители Тюменских электрических сетей в распределительной сети запитаны по основной схеме. Работники смежных территориальных организаций СУЭНКО и Дорстрой приступили к поэтапному включению потребителей.

Напомним, накануне вечером на кабельной линии 10 кВ "Поток-1", отходящей от высоковольтной подстанции 110 кВ "Березняки", произошло технологическое нарушение. Причиной нештатной ситуации стало критическое превышение порога мощности ТСО, подключенными к питающему центру. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 8 энергетиков и 3 единицы техники.

Во избежание серьёзных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса региона всем ТСО рекомендовано обеспечить отбор мощности в соответствии с разрешённой нагрузкой.