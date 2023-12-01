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В тюменском СНТ "Березняки" восстановили электроснабжение

Общество, 22:00 09 декабря 2023

«Россети Тюмень» | Фото: «Россети Тюмень»

"Россети Тюмень" завершили восстановительные работы линии электропередачи 10 кВ "Поток-1" в тюменском СНТ "Березняки". Кабельная линия поставлена под напряжение, сообщает пресс-служба компании.

Потребители Тюменских электрических сетей в распределительной сети запитаны по основной схеме. Работники смежных территориальных организаций СУЭНКО и Дорстрой приступили к поэтапному включению потребителей.

Напомним, накануне вечером на кабельной линии 10 кВ "Поток-1", отходящей от высоковольтной подстанции 110 кВ "Березняки", произошло технологическое нарушение. Причиной нештатной ситуации стало критическое превышение порога мощности ТСО, подключенными к питающему центру. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 8 энергетиков и 3 единицы техники.

Во избежание серьёзных технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса региона всем ТСО рекомендовано обеспечить отбор мощности в соответствии с разрешённой нагрузкой.

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# Россети Тюмень , электроснабжение

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