Жители Тюменской области потратили на покупки 459,7 млрд рублей
459,7 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за 10 месяцев 2023 года. Рост оборота розничной торговли за год составил 17,7 %, а это второй результат по России, сообщает региональный департамент экономики.
В расчете на одного жителя продано товаров на сумму 286,3 тыс. рублей. При этом, в среднем по стране на 25,4 тыс. рублей меньше. По этому показателю Тюменская область заняла 14 место среди субъектов Российской Федерации и первое в Уральском федеральном округе.
Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 22 %.
В структуре оборота розничной торговли на непродовольственные товары приходится 52,5 %, на пищевые продукты – 47,5%.