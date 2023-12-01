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Жители Тюменской области потратили на покупки 459,7 млрд рублей

Экономика, 17:34 11 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

459,7 млрд рублей потратили на покупки жители Тюменской области за 10 месяцев 2023 года. Рост оборота розничной торговли за год составил 17,7 %, а это второй результат по России, сообщает региональный департамент экономики.

В расчете на одного жителя продано товаров на сумму 286,3 тыс. рублей. При этом, в среднем по стране на 25,4 тыс. рублей меньше. По этому показателю Тюменская область заняла 14 место среди субъектов Российской Федерации и первое в Уральском федеральном округе.

Рост произошел в основном за счет увеличения продажи непродовольственных товаров на 22 %.

В структуре оборота розничной торговли на непродовольственные товары приходится 52,5 %, на пищевые продукты – 47,5%.

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# товарооборот , торговля

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