Школьного завхоза из Тюмени осудили за взятки
Происшествия, 18:19 11 декабря 2023
| Фото: media-pravo.info
Наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей назначили 59-летней женщине, которая работала завхозом в одной из школ Тюмени, сообщает прокуратура региона.
Центральный районный суд города признал ее виновной в получении взятки в особо крупном размере.
Заведующая хозяйством с 2020 по 2023 год обманывала руководство школы и создавала для подрядчиков преимущество при заключении договоров. За это она получала 10 % от стоимости работ. За время действия коррупционной схемы виновная получила более 159 тыс. рублей вознаграждений.