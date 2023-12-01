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Школьного завхоза из Тюмени осудили за взятки

Происшествия, 18:19 11 декабря 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей назначили 59-летней женщине, которая работала завхозом в одной из школ Тюмени, сообщает прокуратура региона.

Центральный районный суд города признал ее виновной в получении взятки в особо крупном размере.

Заведующая хозяйством с 2020 по 2023 год обманывала руководство школы и создавала для подрядчиков преимущество при заключении договоров. За это она получала 10 % от стоимости работ. За время действия коррупционной схемы виновная получила более 159 тыс. рублей вознаграждений.

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# взятка , суд , штраф

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