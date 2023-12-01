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Более 26,9 млн рублей направят в Тобольске на ремонт наружного освещения 10 детсадов

Экономика, 13:52 12 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 26,9 млн рублей направят на ремонт наружного освещения 10 детских садов в Тобольске в 2024 году. Об этом сообщает администрация города.

Кроме того, в бюджете на следующий год предусмотрено 22,9 млн рублей на обновление кровли на здании ДОУ № 40. В обоих корпусах учреждения также установят новые веранды за 16,5 млн рублей.

Еще в двух корпусах детского сада № 49 заменят окна. В бюджете на эти цели заложено 1,5 млн рублей. А в детском саду п. Иртышский – забор. Новый обойдется в 3,7 млн рублей.

В администрации Тобольска отметили, что сеть образовательных организаций представлена семью учреждениями дошкольного образования и 16 школами. В них воспитывается и обучается 24 тыс. 600 детей.

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# бюджет , детский сад , ремонт

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