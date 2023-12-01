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Эксперты объяснили тюменцам зависимость продаж и верификации профилей на онлайн-площадках

Экономика, 15:01 17 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА ""Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА ""Тюменская линия"

Зависимость продаж и верификации профилей на онлайн-площадках объяснили тюменским продавцам эксперты. По данным компании "Авито", более 54 % заказов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля и получили цифровой бейдж.

"Более 90 процентов опрошенных делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях", - рассказал директор по работе с данными "Авито" Андрей Рыбинцев.

В компании дополнили, что самым популярным способом верификации у жителей Тюменской области является использование банковских ID. Далее идет прохождение проверки по паспорту, водительскому удостоверению или профилю на Госуслугах. Прохождение такой проверки удостоверяется цифровыми бейджами "Документы проверены", "Реквизиты проверены" или "Есть аккаунт на Госуслугах".

В общем числе верифицированных пользователей 1,3 % тюменцев.

Чтобы получить значок "Реквизиты проверены", можно пройти проверку реквизитов компании в личном кабинете (раздел "Управление профилем/Основные данные), или проверку с использованием Сбер Бизнес ID или Тинькофф Бизнес ID.

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