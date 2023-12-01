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Лауреатов трех видов премий в культуре освободили от НДФЛ

Экономика, 18:29 13 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обладатели ряда премий в области культуры не будут выплачивать с полученного вознаграждения налог на доходы физических лиц в размере 13 %. Правительство расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ.

От налога освобождены лауреаты премии за вклад в развитие народного творчества "Душа России", премии за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, а также премии им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России.

Размер премии "Душа России" составляет 500 тыс. рублей. Она вручается за победу в пяти номинациях: "Народное пение", "Народная музыка", "Народный танец", "Народный мастер", "Традиционная народная культура".

Премия за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики вручается трем лучшим театральным коллективам. Размер каждой премии – по 3 млн рублей.

Премия им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства России ежегодно присуждается трем лауреатам – творческим работникам или театрам, отобранным специальной комиссией. Размер премии – 1 млн рублей каждая, сообщает правительство РФ.

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# НДФЛ , Правительство РФ , премия

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