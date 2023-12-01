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Строительство школы в районе Мелиораторов в Тюмени завершат в 2024 году

Экономика, 10:03 16 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство школы на 1 тыс. 101 место в районе ул. Ненецкой в Тюмени завершится в 2024 году.

"Заказчик – управление капитального строительства. Здесь мы как и всегда предусматриваем спортивное ядро. На этой территории объектов спорта нет", – рассказал глава города Руслан Кухарук.

В проекте предусмотрели специальное пространство, где спортом смогут заниматься не только школьники, но и жители района.

Дороги сделаны во временном грунтовом исполнении. В бюджете города предусмотрены средства, чтобы заасфальтировать их. Поставлена задача – организовать подъездные пути к началу учебного года.

Также в районе Мелиораторов появится детский сад. В 2024 году начнутся строительно-монтажные работы.

Инна Пахомова

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# Руслан Кухарук , строительство , школа

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