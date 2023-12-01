Закрыть дефицит мест в детских садах может перераспределение дошкольников из новых районов Тюмени в центральные

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

60 тыс. 766 детей охвачено услугами дошкольного образования в муниципальных детских садах Тюмени. На территории города действуют 63 образовательных учреждения дошкольного профиля: 55 муниципальных детских садов, две школы-детсада и шесть дошкольных отделений на базе общеобразовательных школ.

"Потребность в детских садах детей от трех лет может быть полностью удовлетворена при условии перераспределения детей из новых районов в центральную часть города и в микрорайоны, с первого по шестой. Эта работа проводится", - рассказала депутатам Тюменской городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по социальному развитию руководитель городского департамента образования Ольга Тренина.

Она добавила, что ежегодно вводятся места для дошкольников за счет строительства новых детских садов. С 2022 года введено в эксплуатацию четыре новых садика в районах Антипино, Тюменская слобода, Новопатрушево и Березняки. Продолжается разработка проектной документации по пяти объектам дошкольного образования.

Увеличивают количество мест и капремонты дошкольных учреждений. За указанный период отремонтировали детский сад № 112, дошкольное отделение школы № 89, продолжается капремонт детсада № 78.

По словам Ольги Трениной, с 2020 по 2023 год возведение 15 новых корпусов детских садов позволило открыть 9 тыс. 423 места. А проведение капремонтов – 1 тыс. 793 места в пяти детсадах.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

В Тюмени организовано получение образования для дошкольников с ОВЗ, их обучается более 4 тыс., и более 1 тыс. – детей-инвалидов. В 15 детских садах открыта 51 отдельная группа компенсирующей направленности. В трех начальных школах – группы для детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями. Детский сад № 133 принимает детей со сложными дефектами и организует их обучение. Есть возможность интеграции детей с ОВЗ, по желанию родителей, в группу с нормотипичными детьми.

Депутат Сергей Пыхалов поднял вопрос о новых маленьких гражданах России, которые пока не владеют русским языком. Ольга Тренина отметила, что ничего лучше не адаптирует ребенка, чем окружающая его среда, а основы русского языка он быстрее всего освоит в коллективе, при помощи общения с воспитателем и детьми.

На вопрос депутата Владимира Сбитнева о дошкольном питании и особенных запросах, к примеру, невозможности употреблять какую-то пищу по религиозным убеждениям, руководитель профильного департамента ответила, что меню адаптировано под любой возраст и потребности.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

"При необходимости разрабатывается индивидуальное меню. В частности, для детей с аллергией и сахарным диабетом. Меню всегда в центре внимания, каждый родитель может с ним ознакомиться", - сказала Ольга Тренина.

Депутат Руслан Сабиров предложил рассмотреть возможность обращения семей Тюменского района в 57 муниципальных консультационно-методических пунктов, которые открыты на базе городских детских садов. К примеру, более 7 тыс. тюменских семей получили там методическую и диагностическую помощь. В Тюменском же районе есть определенный дефицит узких специалистов, логопедов, психологов.

Отвечая на вопрос об удовлетворении кадровых потребностей дошкольных учреждений города, Ольга Тренина пояснила, что их дефицит возникает только при открытии новых корпусов и быстро перекрывается. Потому что работников дошкольного образования выпускает институт педагогики и психологии ТюмГУ, а также колледж социально-педагогических технологий. Уже на этапе прохождения практики ребята могут выбрать будущее место работы.

По словам заместителя председателя постоянной комиссии по социальному развитию Екатерины Вешкурцевой, дошкольные образовательные учреждения Тюмени ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности" и занимают призовые места.

"Это свидетельствует о проведении большой целенаправленной работы, чтобы родители спокойно доверяли специалистам самое дорогое и ценное, что у них есть – жизнь и здоровье своих маленьких детей", - резюмировала Екатерина Вешкурцева.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Инна Кондрашкина