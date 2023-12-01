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Владимир Путин пообещал подумать над расширением трассы Тюмень — Новосибирск

Экономика, 19:39 14 декабря 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопрос расширения трассы от Тюмени до Омска и, в дальнейшем, до Новосибирска пообещал журналистке из Омска президент России Владимир Путин во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции в объединенном формате 14 декабря.

По словам журналистки, довольно протяженный отрезок очень востребованной трассы Тюмень — Новосибирск — это двухполосная дорога и она очень аварийная.

"Конкретно этот участок надо посмотреть. Это требует больших инвестиций. Нам же нужно реализовывать то, что уже у нас в планах, то, на что заточены строители, уже выверены трассы и так далее. Но скажу обязательно и министерству транспорта, и курирующему вице-премьеру. Подумаем над этим", - ответил Владимир Путин на вопрос.

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# Владимир Путин , пресс-конференция

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