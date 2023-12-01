В Тюменском районе первую очередь логистического центра со складами и ангарами сдадут в 2024 году

| Фото: Главное управленеи строительства Тюменской области | Фото: Главное управленеи строительства Тюменской области

Логистический центр со складами площадью 66,5 тыс. кв. м и ангарами построит инвестор в с. Успенка Тюменского района. Первую очередь стройподрядчик сдаст в 2024 году, полностью проект будет реализован через два года. В новом комплексе создадут около 6 тыс. рабочих мест, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

| Фото: Главное управленеи строительства Тюменской области | Фото: Главное управленеи строительства Тюменской области

"Нам было важно обсудить с коллегами правила взаимодействия с контролирующими органами. Учитывая особенности регионального законодательства, проинформировать об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности. В ходе встречи мы ознакомили коллег с рядом региональных нормативно-правовых актов, которые необходимо учитывать. Разъяснили порядок подачи различного рода извещений. Тюменская область - новый для компании регион. Важно, чтобы строителям было комфортно работать в рамках правового поля", - рассказал инспектор управления Госстройназдора по Тюменской области Александр Верхотурцев по итогам посещения стройплощадки.

| Фото: Главное управленеи строительства Тюменской области | Фото: Главное управленеи строительства Тюменской области

В профилактическом визите участвовал также советник президента Союза строителей Тюменской области Александр Могильников. Опытные строители уделяют особое внимание промбезопасности. По оценке эксперта, на строительной площадке соблюдают правила охраны труда, работники используют средств индивидуальной защиты.