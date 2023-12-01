350 юных дзюдоиста поборются за место в сборной региона

| Фото: «ЦПСР «Тюмень-дзюдо» | Фото: «ЦПСР «Тюмень-дзюдо»

Первенство Тюменской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет пройдет в Центре подготовки спортивного резерва "Тюмень дзюдо" 16 декабря. Участие в поединках примут более 350 спортсменов из Тюмени, Ишима, Заводоуковска, Тобольска, Тюменского, Ишимского, Нижнетавдинского, Омутинского и Упоровского районов, представляющих около 30 клубов, секций и школ дзюдо, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

По результатам первенства будет сформирована новая сборная региона в данной возрастной категории. В 2024 году эти ребята защитят честь Тюменской области на первенстве УФО, и на других соревнованиях различного уровня.