Александр Моор поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Безопасность и общественное спокойствие, противодействие всем деструктивным явлениям, несущим угрозу государству и гражданам, обеспечивают сотрудники ФСБ.

Об этом заявил губернатор Александр Моор, поздравляя сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ по Тюменской области с профессиональным праздником.

По словам главы региона, в круг служебных обязанностей сотрудников ФСБ входит постоянная непримиримая борьба с организованной преступностью, коррупцией и контрабандой, незаконным оборотом оружия и наркотических средств. Повседневная служба требует высочайшего профессионализма, мужества и самоотдачи.

Не всегда героические поступки сотрудников органов госбезопасности становятся достоянием общественности, но от этого их подвиги и реальные результаты сложнейшей работы не стали менее значимыми.

"От имени всех земляков благодарю вас за службу, верность Родине и преданность избранному делу. Пусть ваш опыт и знания, командная работа и взаимовыручка и в дальнейшем помогают вам успешно решать все стоящие перед вами задачи. Желаю ветеранам и действующим сотрудникам регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области здоровья, выдержки и крепости духа, семейного счастья и благополучия!" - сказал Александр Моор.