Врачи смогут оплачивать аренду жилья за счет средств ФОМС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Врачи смогут оплачивать аренду жилья за счет средств ФОМС. Соответствующий закон принят депутатами Госдумы в третьем чтении.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что ко второму чтению в документ была включена норма, которая позволит тратить средства Фонда обязательного медицинского страхования на аренду медоборудования, ремонт медучреждений и аренду жилья для медиков в регионах, сообщает пресс-служба думы.

"В соответствии с принятым законом, впервые решен вопрос финансирования за счет средств ФОМС региональных медицинских фондов, оплаты аренды жилья для врачей и медицинских работников. Это тема крайне важна: у нас не хватает медицинских кадров, особенно в районных центральных больницах, сельских. Да и в городах небольших эта проблема очень актуальна", — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, можно поздравить главных врачей, которые отвечают за кадровое обеспечение центральных районных больниц и поликлиник. У них появится возможность за счет средств ОМС направлять ресурсы на оплату аренды жилья.

"Эта норма дает возможность арендовать оборудование, ремонтировать здания больниц, поликлиник. Ранее на цели нельзя было расходовать денежные средства федерального и региональных фондов обязательного медицинского страхования", — добавил Володин.