Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке "Россия" в Москве

| Фото: t.me/news_kremlin | Фото: t.me/news_kremlin

Президент РФ Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 17 декабря. Волонтеры рассказали главе государства о том, чем гордится регион и поздравили с приближающимся Новым годом.

"Владимир Владимирович, спасибо, что посетили сегодня нашу выставку. С наступающим вас Новым годом поздравляем!", - сказал представитель региона.

Отметим, президент России посетил международную выставку-форум "Россия", где проходит XXI съезд партии "Единая Россия". Ему показали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга.

Видео из ТГ-канала Павла Зарубина.