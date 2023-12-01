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Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке "Россия" в Москве

Политика, 18:06 17 декабря 2023

t.me/news_kremlin | Фото: t.me/news_kremlin

Президент РФ Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве 17 декабря. Волонтеры рассказали главе государства о том, чем гордится регион и поздравили с приближающимся Новым годом.

"Владимир Владимирович, спасибо, что посетили сегодня нашу выставку. С наступающим вас Новым годом поздравляем!", - сказал представитель региона.

Отметим, президент России посетил международную выставку-форум "Россия", где проходит XXI съезд партии "Единая Россия". Ему показали стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга.

Видео из ТГ-канала Павла Зарубина.

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