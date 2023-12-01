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"ЮТэйр" нарастила пассажиропоток на самолетах на 9,4 % с начала года

Экономика, 15:21 18 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания "ЮТэйр" нарастила поток пассажиров на самолетах на 9,4 % за 11 месяцев 2023 года. Самолеты перевезли 5.6 млн пассажиров, вертолеты – 581,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вместе с тем по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,5 % до 13 тыс. тонн увеличился объем самолетных грузоперевозок. А производственный налет составил 146 тыс. 172 часа, это на 8,4 % превышает показатель прошлого года.

На вертолетах пассажиропоток увеличился на 13 %. Перевезено 81 тыс. 157 тонн груза – плюс 13,9 % к данным за 11 месяцев 2022 года. Производственный налет превысил 112. 8 тыс. часов.

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# авиаперевозки , вертолеты , пассажиры , самолеты , ЮТэйр

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