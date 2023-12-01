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В Тюменской области на 25,2 % выросло производство стройматериалов

Экономика, 16:05 18 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 25,2 % выросло производство стройматериалов в Тюменской области с января по октябрь 2023 года. Чуть уступает этому показателю объем новой мебели, выпущенной компаниями региона, – 24,9 %, сообщает департамент экономики со ссылкой на данные Росстата.

При этом кратно, в 2,1 раза, выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Напомним, что рост промышленного производства в Тюменской области за 10 месяцев 2023 года составил 110,1 %. Индекс обрабатывающих производств за год увеличился на 114,7 %, а добычи полезных ископаемых - 100,4 %.

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# индекс промпроизводства , мебель , стройматериалы

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