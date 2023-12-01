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В тюменском аэропорту пьяного пассажира привлекли к административной ответственности

Происшествия, 17:20 19 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К административной ответственности сотрудники транспортной полиции привлекли пассажира, находившегося в нетрезвом состоянии на борту самолета. 14 декабря 2023 года в Линейный отдел полиции в аэропорту "Рощино" поступило сообщение о том, что к самолету сообщением "Новосибирск - Тюмень", прибывшему в аэропорт, требуется наряд полиции. Один из пассажиров находился на борту воздушного судна в нетрезвом состоянии, причем не мог самостоятельно выйти из салона, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину 1974 г.р. доставили в дежурную часть линейного отдела, где поместили в специальное помещение для задержанных лиц и провели освидетельствование, которое подтвердило нетрезвое состояние пассажира. Результат освидетельствования – 0,59 промилле. Сам мужчина рассказал полицейским, что возвращался с вахты из Якутии, алкоголь он пронес на борт в спортивной бутылке для воды.

В отношении 49-летнего тюменца транспортные полицейские составили административный материал по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения и напомнили гражданину о правилах поведения в общественных местах. После составления материала мужчину забрала супруга.

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# аэропорт , Рощино

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